Salernitana-Empoli | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(venerdì 9 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª...

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si affrontano in una sorta di spareggio ... (sport.periodicodaily)

tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti di Salernitana Empoli , in particolar modo sul settore ospiti In vista di Salernitana ... (calcionews24)

Questi i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, V.A.R e a.v.a.r che dirigeranno le gare valide per la 24a Giornata del campionato di Serie A in programma tra venerdì 9 e ...La Serie A torna in campo per la 24ª giornata di campionato, la quinta nel girone di ritorno. Si parte venerdì con l`anticipo dell`Empoli a Salerno. Sabato.Prosegue la marcia di avvicinamento della Salernitana alla sfida di domani sera contro l'Empoli, scontro diretto che i granata hanno l'obbligo di vincere per tenere aperti i ...