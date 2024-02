Salernitana | è arrivato Manolas | già oggi visite e firma

La Salernitana non si è fermata neanche dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato. Così, dopo l'arrivo di Boateng, Walter Sabatini ha continuato a cercare un difensore svincolato da i ...La Salernitana non si è fermata neanche dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato. Così, dopo l'arrivo di Boateng, Walter Sabatini ha continuato a cercare un difensore svincolato da ...E' sempre brutto e antipatico fare dei paragoni, ma - con l'arrivo ormai certo di Manolas - la Salernitana ha una difesa per nulla paragonabile a quella che, fino a qualche ...