Salernitana | Boateng | «La salvezza meglio dei trofei con il Bayern»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Jereme, nuovo difensore della, sui suoi obiettivi con la squadra campana. I dettagli Jeromeha parlato a Kicker della sua nuova avventura alla. PAROLE – «Ho ricevuto richieste e offerte diverse da tutti i continenti. Ma dopo i tanti successi della mia carriera, volevo l’agonismo sportivo. Per me era importante anche avere un buon feeling con la squadra, con l’allenatore e con la società. Laha messo un impegno incredibile in queste settimane e le conversazioni con il tecnico Filippo Inzaghi e il nostro direttore sportivo mi hanno toccato il cuore. La sfida è entusiasmante: vogliamo restare in Serie A. Ogni partita ormai è una finale. Per questo dico: restare in Serie A con laforse per me varrebbe anche ...