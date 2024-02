Sabato primo incontro scientifico-divulgativo con Lorenzo Peruzzi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In attesa della sua riapertura al pubblico, il 21 marzo a primavera, l’Orto botanico propone un calendario di attività di divulgazione scientifica e di animazione nei mesi invernali del 2024. Incontri di approfondimento, corsi di disegno botanico e di coltivazione di piante sono gli ingredienti dell’offerta culturale di quello che è a tutti gli effetti un museo cittadino, entrato a far parte alla fine del 2022 della rete dei musei di rilevanza regionale e dal novembre 2023 del Sistema Museale Territoriale della provincia. Il programma è stato presentato dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dalla curatrice dell’Orto Botanico Alessandra Sani, dalla presidente Adipa Consuelo Messeri e dal vivaista Davide Picchi. Ilsaràalle 15.30 alla casermetta San Regolo con il libro “Botanici italiani - Cinque secoli di ...

Il primo incontro sarà sabato alle 15.30 alla casermetta San Regolo con il libro "Botanici italiani - Cinque secoli di Botanica in 280 biografie". Interviene l'autore Lorenzo Peruzzi, professore