Russell Crowe | Morandi e Ramazzotti | gli ospiti della terza serata di Sanremo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sulla scia degli ottimi ascolti delle prime due serate, prosegue il Festival di2024. La storica kermesse dedicata alla canzone italiana, che taglia il traguardo74esima edizione, continuerà fino a sabato 10 febbraio proponendo musica,e spettacolo. A ospitare la manifestazione, come da tradizione, è il Teatro Ariston, prestigioso palcoscenico e fiore all’occhiellocittà dei fiori, gremito in ogni ordine di posto. Come sempre, oltre che dalla platea, si potrà seguire in tv: verrà trasmessa in diretta su Rai1, in prima, con il Prima Festival, appuntamento quotidiano di news e curiosità alle 20.30 e il via alle serate alle 20.40. Inoltre, si potrà seguire su Radio2 e RaiPlay, la piattaforma di streaming videoRai. Ad affiancare il conduttore e ...