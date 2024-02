Running | maratona di Milano | partenza e arrivo al Duomo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La 22esima edizione della Wizz AirMarathon si avvicina. L’evento, previsto per il 7 aprile, vedrà lae l’in piazza. Il tracciato rimarrà ad anello, come progettato nel 2015. I partecipanti percorreranno 19 chilometri nel centro del capoluogo lombardo, passando vicino al Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, City Life e il Portello. I restanti chilometri interesseranno QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi tornare verso il. SportFace.