Rozzano | il murale dei partigiani imbrattato dai vandali

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 -zzato ildedicato ai. La scorsa notte è statocon della vernice rosa il dipinto situato sulla rotatoria in via Cooperazione – Guido Rossa. “È un atto di sfregio verso la memoria partigiana della città”, dichiara il sindaco Gianni Ferretti. “Non è solo un attacco al patrimonio culturale del nostro territorio, ma anche un affronto alla memoria dei cittadini e al sacrificio di coloro che si sono opposti al regime durante la Seconda Guerra Mondiale.” La bandiera in cemento è stata realizzata 20 anni fa e raffigura undedicato aiche già in passato è statozzato più volte.