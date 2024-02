Rooney Mara cameriera innamorata di uno chef messicano nei poster de La cocina

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il film sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Berlinodi uno? Questo è quanto si vede nei nuovide La, film che verrà presentato al prossimo Festival del cinema di Berlino. In questo film, debutto in lingua inglese del registaAlonso Ruizpalacios (A Cop Movie, Museo),interpreta Julia, unaamericana che lavora nel ristorante The Grill di Manhattan, dove il suo rapporto con il cuocosenza documenti Pedro (Briones) sta per essere messo alla prova. La locandina ufficiale del film, rivelata in esclusiva da The Hollywood Reporter, mostra l'attrice schiena a schiena con Briones, legati da un nastro …