ROMA Sequestrati quasi 50kg di droga | 4 arrestati

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CRONACA DI– Negli ultimi giorni gli investigatori della Polizia di Stato, con una serie di arresti e sequestri, hanno bloccato lo smercio di oltre 50 chili didestinata in parte alla zona dei Parioli. I poliziotti del II Distretto Salario-Parioli, nell’ambito di una complessa attività di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno condotto serrate indagini che, in pochi giorni, hanno portato all’arresto di 4 persone. Il primo, cronologicamente parlando, ad essere arrestato è un 20enneno che, stando ai sospetti degli investigatori, usava approvvigionarsi dello stupefacente nel quartiere San Basilio ed è stato proprio tra via Filottrano e via Jesi che è stato fermato con poco meno di 9 etti, tra cocaina, hashish e marijuana, contenuti in una busta di plastica. Sono invece 88 grammi ...