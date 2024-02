Roma | risposte dall’allenamento | a -2 dall’Inter De Rossi conferma – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024)e Inter lavorano per farsi trovare pronte per il match di sabato pomeriggio. Ecco qualche risposta, appena terminato, di Daniele De. CONFERME – Si avvicina un nuovo weekend di fuoco per l’Inter, che dopo aver affrontato la Juventus la scorsa settimana, sabato sfiderà laall’Olimpico. La squadra di Daniele Deha finito pochi minuti fa l’allenamento, a due giorni dal match contro la capolista. Da Trigoria arrivanoimportanti per il nuovo allenatore giallorosso, che avrà a disposizione Chris Smalling, assente dal campo da 5 mesi. Il difensore inglese sarà tra i convocati e le riserve in panchina, ma non in campo. Dal 1?, infatti, Depunterà sugli uomini che hanno risposto positivamente nell’ultima partita di campionato ...