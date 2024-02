Roma-Inter sabato 10 febbraio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici De Rossi sfida Inzaghi

Verso Roma-Inter . Daniele De Rossi potrà contare su tutti i giocatori a disposizione, eccetto per Ndicka impegnato in Coppa d’Africa. ARRUOLABILI ? ... (inter-news)

L’Inter sabato sbarcherà a Roma per un’altra tappa importante dello scudetto. I giallorossi, con la cura Daniele De Rossi, sono nettamente in ... (inter-news)

Roma-Inter (sabato 10 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata... (calciomercato)

Lautaro Martinez si prepara a guidare i compagni in Roma-Inter di sabato (ore 18). Per l’argentino un tabù da sfatare contro i giallorossi, ... (inter-news)

Daniele De Rossi avrà praticamente tutta la squadra a disposizione per la gara contro l’Inter di sabato (ore 18 stadio Olimpico). Gli unici assenti saranno Abraham (infortunato) e Ndicka (in Coppa ...All’andata, in quello che è stato il suo stadio quando vestiva la maglia dell’Inter, fu bersagliato dai fischi e dagli insulti dei suoi ex tifosi ...Continua la marcia d'avvicinamento al big match di sabato alle ore 18.00. Attesa per le parole dei due allenatori, con DDR che risponderà alle domande domani alle 10.30 ...