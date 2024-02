ROMA CIE | nel weekend open day nei Municipi VIII | IX | XIII e XV

(Di giovedì 8 febbraio 2024) GliDay dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 10 e 11 febbraio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei, IX,e XV nella giornata di sabato 10 e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 11. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile domani, venerdì 9 febbraio, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Non si ferma il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle CIE e migliorare le opportunità di accesso al servizio. Solo nel prossimo ...

