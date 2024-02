Roma | Baldanzi studia Dybala | la staffetta d’oro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lanel mercato invernale si è assicurata, il classe 2003e impara daper unanel futuro Lanel mercato invernale si è assicurata, il classe 2003e impara daper unanel futuro. L’investimento fatto dai giallorossi, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sembra andare proprio in questa direzione. In caso di addio della Joya ecco che il club ha già in cassa il talento del futuro, ma già con un presente importante. Nell’ultima partita l’ex Empoli è entrato proprio al posto dell’argentino.

“Il fatto che mi abbiano voluto i Friedkin per me sinceramente non è una pressione , ma è un motivo di grande orgoglio e sono felice. Ringrazio la ... (sportface)

Iniziano già le grandi manovre in casa Roma in vista del calciomercato estivo, ecco l’ultimo giocatore proposto ...Tommaso Baldanzi, nuovo innesto della Roma, si è raccontato ad As Roma Podcast, spiegando in particolare come è andata la prima settimana nella Capitale: “È stata veloce ed intensa dal punto di vista ...Tommaso Baldanzi ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo la sua prima settimana in giallorosso. PAROLE – «Il fatto che mi abbiano voluto i Friedkin per me sinceramente non è una pressione, ma è ...