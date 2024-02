Roma attenta | il Barcellona pensa di pagare la clausola di Dybala

Come prassi nei casi di cittadini Italiani rapiti o uccisi all’estero, la procura di Roma ha aperto un’indagine per la morte Kipnis e Liliach Lea ... (ilfattoquotidiano)

Per l’attentato alla sinagoga di Roma (9 ottobre 1982), attribuito al Consiglio rivoluzionario di Al Fatah guidato da Abu Nidal, l’unico condannato, ... (ilfattoquotidiano)

Roma si è riunita oggi per commemorare il 44° anni versario dell ’uccisione del Maresciallo di P.S. Domenico Taverna , avvenuta per mano di un commando ... (ilcorrieredellacitta)

Roma si è riunita oggi per commemorare il 44° anni versario dell’uccisione del Maresciallo di P.S. Domenico Taverna , avvenuta per mano di un commando ... (ilcorrieredellacitta)

Paulo Dybala ha incantato tutti nel match contro il Cagliari e stra trascinando la Roma con gol e assist anche nel nuovo corso senza Mourinho. Da luglio tornerà.La Roma fa gola all'estero. Due cordate straniere, tra cui una facente capo al fondo Pif, scrive La Repubblica, sarebbero interessate al club giallorosso. I Friedkin però, al momento, non avrebbero in ...Un Cinema Caravaggio di Roma al completo ha celebrato ancora una volta la donna ...Motivazione: Per un’opera complessa, intensa ed attenta alla delicata relazione esistenziale tra le parti. Interroga ...