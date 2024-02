Robotica su misura per riabilitazione e cura | il progetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Quale tecnologiaè la più adatta are una singola patologia, in quale tipo di paziente e di quale età? Risponde a questa domanda 'Fit for Medical Robotics',coordinato dal Cnr con la collaborazione di 24 partner tra università e centri di ricerca, Irccs e realtà industriali, che ha come obiettivo principale dimostrare scientificamente quale sia l'utilizzo più efficace di una tecnologiaall'interno del percorso riabilitativo del paziente, con la stessa precisione con cui oggi si è in grado di prescrivere un farmaco. A un anno dal suo avvio - si legge in una nota diffusa dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Policlinico universitario Campus Biomedico di Roma, in prima linea nelFit4MedRob - i ricercatori hanno fatto il punto ...