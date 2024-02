RKC Waalwijk vs NEC – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per porre fine alla loro preoccupante striscia di sconfitte, l’RKC, a rischio retrocessione, affronterà il NEC al Mandemakers Stadion venerdì 9 febbraio sera in uno scontro cruciale per la Eredivisie. L’ultima volta l’RKC è stato sconfitto pesantemente dall’FC Twente, mentre il NEC è passato al turno successivo della KNVB Beker grazie alla vittoria sull’ADO Den Haag. Il calcio di inizio di RKCvs NEC è previsto alle 20 Anteprima della partita RKCvs NEC a che punto sono le due squadre RKCL’RKCha allungato la sua striscia di sconfitte in Eredivisie a otto partite lo scorso fine settimana, quando ha affrontato il Twente nella difficile trasferta al De Grolsch Veste, uscendo dalla partita con una pesante sconfitta e la tredicesima sconfitta ...