Riyadh Season | il wrestler Undertaker porta in campo la coppa prima di Al Nassr-Al Hilal VIDEO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Surreale momentodellaCup in Arabia Saudita: il trofeo che si è chiuso con la sfida tra Ale Alè stato aperto dal notoThe, che è entrato inall’improvviso scatenando i fan e gli appassionati della WWE, per poi alzare al cielo lacon fare teatrale e con il solito jingle che lo accompagna che risuona allo stadio. Di seguito ecco il. SportFace.

Al Hilal - Al Nassr 2-0 alla fine del primo tempo. Milinkovic-Savic ed Al Dawsari firmano il doppio vantaggio blu.The Undertaker è apparso a sorpresa in campo prima della partita tra Al-Hilal e Al-Nassr valida per la Riyadh Season Cup.Al Hilal - Al Nassr: ecco le formazioni ufficiali della sfida amichevole della Riyadh Season Cup 2024 in programma alle 19.