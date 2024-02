Rivoluzione Verona | Sogliano | 'Non bisogna tenere chi vuole andare via Ngonge voleva restare | ma'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Vera e propriasul mercato a gennaio per l'Hellas, con 9 giocatori arrivati alla corte di Marco Baroni e 14 invece ceduti...

Roma - Un giorno intero dentro casa gli è servito per capire la nuova disposizione degli arredi, per sentirsi di nuovo il primus inter pares, ma ... (247.libero)

La Roma raccoglie i cocci di una settimana devastante sul piano dei risultati nella quale ha prima perso il derby contro la Lazio in coppa Italia e ... (infobetting)

La Roma raccoglie i cocci di una settimana devastante sul piano dei risultati nella quale ha prima perso il derby contro la Lazio in coppa Italia e ... (infobetting)

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Napoli di De Laurentiis si prepara ad una vera e propria rivoluzione nella prossima estate: pronto l'addio del giocatore ...Attesa la risposta del difensore greco che svincolatosi dal Sharjah, club degli Emirati Arabi, vuole tornare in Europa, in serie A lo attendono due ...