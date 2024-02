Rivoluzione nel calcio | arriva il cartellino blu | come funziona

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Secondo il Telegraph, l’IFAB ha approvato l’introduzione delblu, che verrà estratto dall’arbitro solamente in situazioni particolari Secondo il Telegraph, l’IFAB ha approvato l’introduzione delblu, che verrà estratto dall’arbitro solamente in situazioni particolari e causerà una “espulsione breve” per 10 minuti. La novità potrà essere approvata dall’IFAB ufficialmente (International Football Association Board) il prossimo 2 marzo, ma sembra ormai quasi una formalità. Ilblu andrà dunque ad aggiungersi a quello giallo e a quello rosso che rimarranno comunque a disposizione del direttore di gara.