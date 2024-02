Ritiro diplomi Esami di Stato a s 2022-2023 | in allegato modulo di richiesta ritiro diploma e delega per il ritiro del diploma

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel caso in cui irelativi aglidiavuti luogo al termine dell’anno scolastico, fossero disponibili per ilil Dirigente Scoalstico dovrà informare l’utenza con apposita circolare. Ildeve essere ritirato dall’interessato o, in caso di impedimento, da una persona di fiducia all’uopota. La circolare dovrà contenere, indiper ildel(nel caso in cui ...