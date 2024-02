RITA INNOCENZI INCONTRA LA CITTADINANZA NELLA FRAZIONE AQUILANA DI CAMARDA

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'Aquila - Prosegue il viaggio nei territori di, sindacalista della Cgil, candidata nel collegio provinciale dell'Aquila per il Partito democratico alle elezioni regionali del 10 marzo. L'appuntamento, per domani venerdì 9 febbraio è adel comune dell'Aquila, alle ore18.30 nel Centro polifunzionale per un evento organizzato ‘dai sostenitori di’, dedicato alla partecipazione, progettato per creare uno spazio inclusivo, di ascolto, per condividere idee e prospettive e discutere temi importanti che riguardano la nostra comunità. Un incontro accompagnato da aperitivo e musica, sul format degli incontri informali, dove la candidata si intratterrà con i partecipanti esponendo i contenuti del programma di governo per l'Abruzzo e per il territorio aquilano e dove ...