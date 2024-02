Rissa in campo dopo una partita di calcio Under18 | “Pestato perché indossavo la maglia della Lazio”

Botte con tirapugni e spray al peperoncino per una contesa sul campo da basket . É finita con tre feriti una violenta rissa tra una ventina di ... (ilfattoquotidiano)

Padova. Rissa tra ragazzini per il campo da basket. Minorenni feriti - 7 indagati - botte con tirapugni e spray al peperoncino. Zaia : «Baby gang - fenomeno da trattare come priorità»

PADOVA - Rissa tra una ventina di ragazzi con tanto di tirapugni e spray al peperoncino, e per cosa? Per "il possesso" del campetto di basket in ... (ilgazzettino)