Riscatto agricolo | domani 4 trattori sfileranno al Colosseo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "faremo un corteo con quattronel centro di Roma. Non escludono che passeremo anche davanti al". A dirlo Maurizio Sanigagliesi di, al termine di un incontro in prefettura. "Siamo in attesa di una risposta da questura e prefettura per organizzare un corteo sul Raccordo anularesera con idel nostro presidio" aggiunge ribadendo che il gruppo ha chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida. "Aspettiamo una risposta entro sabato" aggiunge Sanigagliesi.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo ancora fermi al presidio di Brescia ma in tre ore al massimo pos siamo raggiungere Sanremo in automobile. siamo ... (liberoquotidiano)

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo ancora fermi al presidio di Brescia ma in tre ore al massimo pos siamo raggiungere Sanremo in automobile. siamo ... (calcioweb.eu)

Il movimento, solo una delegazione di trattori a San Giovanni annulla ta la manifestazione di Riscatto Agricolo in programma domani in piazza San ... (quotidiano)

Lo fa sapere “Riscatto agricolo”, il movimento che aveva organizzato la protesta. “Tutti i manifestanti – si legge in una nota – con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l’opinione ...Nella Capitale non ci sarà la manifestazione a piazza San Giovanni prevista per venerdì mattina. Riscatto agricolo, la sigla dei trattori ‘riformisti’, porterà in strada solo una delegazione di 4 ...Riscatto agricolo: "Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da domani, 9 febbraio, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte ...