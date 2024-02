Rinnovo Szczesny | in salita i discorsi con la Juve | il nodo è l’ingaggio

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha il contratto in scadenza a giugno e per il momento ilcon laè tutto inper via delAl settimo anno dintus, il contratto discade nel 2025 dopo ilautomatico scattato nella scorsa stagione in base alle presenze accumulate. Il portiere ha più volte ribadito di voler chiudere la carriera con la maglia bianconera e la stessa dirigenzantina vorrebbe tenersi ancora stretto il giocatore: un’unità di intenti che deve però affrontare ilingaggio. Per rinnovare per un’altra, o più, stagione la società gli chiederà una riduzione dello stipendio seguendo la politica di abbattimento dei costi del monte ingaggio e in virtù anche dell’età del portiere. Il ...

Per Chiesa necessario il prolungamento o la cessione sarà di attualità. Szczesny il portiere del futuro, per MCKennie su lavora al rinnovo. Per Rabiot c'è concorrenza ma la Juve avrà la priorità.La Juventus rischia di avere un problema per quanto riguarda Szczesny. Il rinnovo dell'estremo difensore infatti è in salita ...In questa stagione Federico Chiesa ha disputato 18 match di Serie A segnando 6 gol e fornendo 2 assist decisivi ai compagni. Il suo futuro è in bilico soprattutto per i tanti infortuni patiti anche ...