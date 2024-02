Rimini | sale la febbre per il derby E i calciatori ‘giocano’ in biglietteria

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Curva Est sold out e ancora soltanto un migliaio di biglietti ancora a disposizione dei tifosi riminesi. Ilcon il Cesena, quello in programma domani sera al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.45), non se lo vuole perdere nessuno. E ilci arriva con uno stadio decisamente colorato di biancorosso. Sono oltre 5.000, esattamente 5.350, i biglietti staccati fino a ieri. Che comprendono anche i 1.282 acquistati nel primo giorno di prevendita dai tifosi bianconeri, quelli che si accomoderanno nel settore ospiti. Ne restano, quindi, circa un migliaio: c’è da scommettere che da qui a domani sera andranno esauriti. Ieri, per l’occasione, chi ha acquistato i tagliandi nello store del ’Romeo Neri’ ha avuto dei bigliettai d’eccezione. Al computer, a stampare i biglietti, infatti, nel pomeriggio si sono messi capitan Colombi (nella foto), ...

RIMINI. Oltre un centinaio di serate di spettacolo in 365 giorni tra prosa, danza, lirica, musica per un teatro sempre più cuore pulsante della vita ...Oltre un centinaio di serate di spettacolo in 365 giorni tra prosa, danza, lirica, musica per un Teatro sempre più cuore pulsante della vita culturale della città. Spettatori ed eventi in crescita nel ...Nasce C-MOVIE Film Festiva – Cinema – Corpi – Convivenze manifestazione in programma a Rimini dal 20 al 23 marzo 2024 organizzata da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributric ...