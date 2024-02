Rimborsi alluvione | via l’iter di erogazione per i cittadini colpiti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 - Sono in partenza le mail a tutti idall'del novembre scorso con le indicazioni per fornire alla Regione Toscana i riferimenti per l'dei primi contributi. “A partire da oggi – ha detto il presidente Eugenio Giani-, contatteremo tutti i potenziali beneficiari del rimborso danniaffinché forniscano un codice Iban valido. Abbiamo previsto nella procedura anche ulterioriper auto, moto e altri beni mobili non rientranti nelle disposizioni nazionali del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Governo, proprio perché stiamo facendo il massimo per aiutare le persone colpite. Intendiamo procedere all’di un contributo con risorse della Regione Toscana relativo ai danni subiti ...

Sono in partenza le mail a tutti i cittadini colpiti dall'alluvione del novembre scorso con le indicazioni per fornire alla Regione Toscana i riferimenti ...Sono in partenza le mail a tutti i cittadini colpiti dall’alluvione del novembre scorso con le indicazioni per fornire alla Regione Toscana i riferimenti per l’erogazione dei primi contributi. Il ...Sono in partenza le mail a tutti i cittadini colpiti dall'alluvione del novembre scorso con le indicazioni per l'erogazione dei contributi ...