Rifiuti in strada a Qualiano | un problema senza soluzione?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La crescente prediabbandonati amette in evidenza una grave emergenza ambientale da affrontare urgentemente A, ancora un’allerta per il proliferare deiabbandonati. Un lettore segnala un nuovo caso lungo laadiacente alla villa comunale: un sacco stracolmo di bottiglie di vetro abbandonate. Questo è solo l’ultimo episodio di una triste abitudine che sembra sfuggire al controllo delle autorità locali. La mancanza di interventi efficaci sta permettendo a questa piaga di dilagarefreni. È urgente una risposta decisa da parte delle istituzioni e un coinvolgimento attivo della comunità per contrastare questa crescente degrado ambientale. La tutela del territorio e il rispetto delle regole devono diventare ...

Firenze, 31 gennaio 2024 - I carabinieri forestali di San Casciano Val di Pesa hanno scoperto un importante abbandono di rifiuti in località via del ... (lanazione)

«L’ultima arrivata è una lavatrice». L’elettrodomestico non più utilizzato è solo uno dei tanti rifiuti abbandonati in via Correcchio, precisamente ...Pedane di legno, cassonetti, scatoloni e rifiuti al centro della strada. Succede a piazza della Pace, nel quartiere di Borgo Vecchio, a Palermo, a pochi passi dall’ingresso del porto. Ad accatastare i ...Dalla pulizia alla manutenzione, dalla promozione turistica fino a posti auto. Così come a Taormina, anche a Giardini Naxos è stato siglato l’accordo tra il Comune e il Parco archeologico di Naxos-Tao ...