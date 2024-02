Ricontrattazione del mutuo | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quasi unsu quattro è stato rinegoziato. Cosa vuol dire? Semplice: che il mutuatario si è accordato con la banca che gli ha concesso il prestito per strappare condizioni migliori. E ciò avviene nella maggioranza dei casi quando non si riescono a pagare le rate, oppure si riesce ma con molta fatica. Non stupisce, quindi, che a fronte dell’impennata dei tassi di interesse da parte della BCE, nei primi nove mesi del 2023, in Italia il valore delladei mutui abbia raggiunto i 17,4 miliardi euro, più del triplo rispetto ai 5,1 miliardi dello stesso periodo del 2022. Da gennaio a novembre 2023, l’incidenza dei mutui rinegoziati in Italia sul totale di quelli rinegoziati nell’intera area euro è stata del 24,4%, un quarto. Vediamo che cosa è la rinegoziazione, quando è possibile effettuarla e...