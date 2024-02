Ricavi Kering in calo -4% nell' ultimo trimestre del 2023

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel quartodell'anno il gruppo della modaha registrato un fatturato di 4,97 miliardi, indel 4% ma di fatto in linea con le stime degli analisti. La frenata è dovuta anche al rallentamento della domanda mondiale nel settore, mentre prosegue il rilancio il marchio di punta Gucci. In miglioramento comunque i risultati sia negli Stati Uniti sia in Europa. Il gruppo francese, che possiede anche Bottega Veneta e Balenciaga, oltre al marchio della gioielleria Boucheron, vede il 'recurring operating income' (un dato molti simile al risultato prima degli oneri finanziari, Ebit) inquest'anno rispetto al

Nel quarto trimestre dell'anno il gruppo della moda Kering ha registrato un fatturato di 4,97 miliardi, in calo del 4% ma di fatto in linea con le stime degli analisti. (ANSA) ...In attesa della pubblicazione dei risultati annuali della casa madre Kering (il prossimo 8 febbraio), si sa che nel terzo trimestre Gucci ha totalizzato 2,22 miliardi di euro di ricavi, in calo del 14 ...Nel 2022 le 80 maggiori multinazionali della moda hanno fatturato complessivamente 566 miliardi di euro (+11,7% sul 2021, superando del 21,6% i ...