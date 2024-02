Riassunto | Morgan Stanley ospita il Demo Day per il più grande e globale gruppo di startup nell’Inclusive Ventures Lab

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilpiù numerosoto dal Lab comprende 23ad alto contenuto tecnologico provenienti dal Nord America e dall’EMEA, comprese le prime aziende dell’Est Europa e dell’Africa Presso il Lab le aziende presenteranno le loro soluzioni innovative a più di 300 investitori, oltre che a possibili partner commerciali e clienti Leprovengono da diversi settori, l’IA e la sostenibilità sono tematiche trasversali Le candidature per il prossimosi aprono oggi, e particolare attenzione sarà dedicata alleche offrono prodotti o servizi incentrati sulla sostenibilità NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–(NYSE: MS)oggi il suo piùDay ...

Il gruppo più numeroso ospitato dal Lab comprende 23 startup ad alto contenuto tecnologico provenienti dal Nord America e dall’EMEA, comprese le prime aziende dell’Est Europa e dell’Africa Presso il L ...Se vi sentite già stanchi al solo pensiero di allacciarvi delle scarpe da corsa, c'è forse un modo per riuscire a motivarvi: pensare a Richard Morgan, un irlandese di 93 anni, ma che è in forma come s ...Piccolo riassunto di cos'è successo nel PPV targato WWE ovvero WWE Royal Rumble, svoltosi il 27/1/2024 al Tropicana Field Stadium di Tampa, FL Kickoff: - Non è successo niente di particolare nella o ...