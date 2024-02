Riassunto | Jennifer Coolidge è un robot? Una nuova pubblicità di Discover sottolinea i pregi del servizio clienti umano

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) RIVERWOODS, Ill.–(BUSINESS WIRE)–In vista dell’inizio del Big Game di domenica 11 febbraio,rivelerà un nuovo spot pubblicitario dalla campagna del marchio “Especially for Everyone”, con la premiata attrice. Nello spot, intitolato “s”,si ritrova in una situazione simile, nella quale chiama ile si aspetta di interagire solo con un. “s” utilizza la bravura comica diperre quella che può essere un’aspettativa irritante per iquando si trovano a chiamare un. Secondo un recente sondaggio die Dynata, il 95% degli ...