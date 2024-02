Riassunto | Hedonova presenta un nuovo fondo a breve termine innovativo che offre soluzioni dinamiche di investimento

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–, azienda di spicco nel settore degli investimenti, è orgogliosa di annunciare il suo rivoluzionario Short Fund, che sfida la saggezza convenzionale con un approccio unico progettato per prosperare sui mercati sia in rialzo che in ribasso. Questa nuova opportunità dita all’interno dello schema conforme alle normative di Abu Dhabi e degli Stati Uniti, ridefinisce lo scenario per gli investitori globali, cercando alternative alle metodologie tradizionali. Lo Short Fund diopera come schema dicollettivo, basato sulla forza delle risorse aggregate dagli investitori. La novità che lo distingue è la sua esclusiva strategia di assumere posizioni brevi in titoli e valute,ndo una possibilità agli investitori ...