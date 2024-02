Rho | la mostra Armonia in movimento di scena a Villa Burba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Rho (Milano), 8 febbraio – Arrivano nella Sala delle Colonne dia Rho, le foto di Ferdinando Cunsolo, talentuoso fotografo milanese. Lain" sarà inaugurata sabato 10 febbraio alle ore 16.30. Promossa dal Comune di Rho, con il patrocinio del Comune di Pogliano Milanese in collaborazione con l’Associazione Flangini, l'esposizione è dedicata al mondo della danza e, soprattutto, alla bellezza e alla grazia delle ballerine di danza classica. È una selezione accurata di immagini e vuolere come l'eleganza e la forza si combinino in un'unica armoniosa espressione nell'arte della danza. Tema centrale è come lo sforzo e la fatica siano artefici di bellezza. Quaranta scatti in bianco e nero e a colori cheno l’affascinante ...