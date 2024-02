“Respiro a fatica” | Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori

(Di giovedì 8 febbraio 2024): lo ha annunciato su Instagram la coppia stessa, la quale ha pubblicato una foto della piccola Allegra, nata il 6 febbraio 2024. “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho…. La tua mamma è il mio eroe”, scrivein un post condiviso, a corredo di una foto in bianco e nero della neonata. Moltissimi i commenti di congratulazioni, tra i quali anche quelli di Laura Chiatti, Elettra Lamborghini e Natalia Paragoni, che fanno i loro auguri ai due neo. Anche Ludovica Valli lascia un commento sotto la foto, scrivendo: “Congratulazioni ragazzi. Sarà un viaggio ...

Giorni di emozioni e prime scoperte per Andrea che aveva annunciato l'arrivo della piccola via social con un messaggio commosso e parole d'amore per la compagna: "Benvenuta al mondo amore mio… È ...Il 6 febbraio è venuta al mondo Allegra, la prima figlia della coppia innamoratasi a Uomini e Donne ...Loredana Berté prima in classifica dopo il voto della giuria sala stampa, tv e web. Mengoni-show, il cameo di Zlatan Ibrahimovic, il ricordo di Giovanbattista Cutolo, Dargen D'Amico chiede il cessate ...