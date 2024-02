Reichart | «Superlega? Vi spiego Unify Vogliamo parlare con la FIFA»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bernd, l’ad della, ha parlato a Tuttosport spiegando in una lunghissima intervista i punti a favore del nuovo torneo Bernd, l’ad della, ha parlato a Tuttosport spiegando in una lunghissima intervista i punti a favore del nuovo torneo. Le sue dichiarazioni: SENTENZA – «Penso che ogni club abbia capito che la sentenza ha le potenzialità di cambiare le regole in loro favore e dare loro maggiore controllo. Possono essere padroni del loro destino e soprattutto di scegliere, senza l’obbligo di rispondere a un monopolista. Parecchie società europee hanno messo al lavoro i loro uffici e i loro consulenti legali per capire quali sono i margini di manovra che la sentenza ha delineato. Tutto questo assomiglia molto alla situazione del post sentenza Bosman. Ci vollero un paio di mesi perché ...

"Da Felipe a Hermoso: parametri Giuntoli", titola oggi Tuttosport in prima pagina. La Juventus punta a rinforzarsi con i parametri zero: occhi sull'esterno della Lazio e ...Ok, il premio è giusto. Almeno seguendo il nuovo piano dell’Uefa per la ripartizione dei premi da qui al 2027. E non solo. Il Comitato Esecutivo della Confederazione europea riunito ieri a Parigi ha a ...Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. "'Bari la nostra 2ª', Luigi e il ...