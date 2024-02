Reichart A22 Sports | «Superlega? Club curiosi! Gare gratis su Unify»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’AD di A22, Bernd, ha parlato dellae di, la piattaforma pensata per trasmettere gratuitamente tutte le partite della competizione.spiega il progetto delle partitenella: «Società che prima erano più riluttanti, adesso hanno un approccio più curioso. Ci dicono: abbiamo visto che avete reso pubblico il format della competizione, vorremmo capirne di più. In molti ci ribadiscono la loro necessità di diventare più digitali e globali; per questo si interessano al progetto, la piattaforma digitale che trasmetterà le partite e non solo». FUNZIONAMENTO ?su: «La nostra competizione offrirà fin dalla prima fase partite ...