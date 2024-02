Regione Lazio La giunta istituisce il caregiver familiare

(Di giovedì 8 febbraio 2024) POLITICA – Laregionale del, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli, ha approvato la delibera contenente la proposta di legge “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”. La proposta di legge è composta da 15 articoli ed è finalizzata alla valorizzazione e piena integrazione della figura delcome componente della rete di assistenza alla persona. «La normativa – spiega l’assessore Maselli – risponde all’esigenza di colmare una lacuna nell’ordinamento regionale rappresentata dalla mancata disciplina connessa alla funzione di rilevante valenza sociale, economica e morale, svolta dai quasi 25.000 caregiver familiari che operano nella nostra. Ilsvolge un ruolo ...

