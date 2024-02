Re Giorgio risorge e si prende la storia Minisini d’oro | E’ il mio punto di partenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il pionieredel nuoto artistico passa dall’Hallelujah all’Inno di Mameli. Alza le braccia Re: il gradino più alto del podio ai Mondiali di Doha è suo. Risorto, italiano, e campione nel singolo libero sulle note di Bocelli (l’Hallelujah), l’atleta romano rimarca il suo ruolo di pioniere in una disciplina che – al maschile –, grazie ai risultati a fronte di una concorrenza crescente, comincia a farsi davvero conoscere. E ora può sognare a occhi aperti le Olimpiadi. Il Paese festeggia con lui, che dopo la gara dice: "Questo per me deve essere undi". E’ la voce di chi non si accontenta, dopo aver trionfato con il punteggio di 211.8647 e un solo basemark (33.85 per le difficoltà, 82.7 per l’impressione artistica, 129.1647 per l’esecuzione). La rinascita dopo ...