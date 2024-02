Re Carlo | prove di successione | così William prova la corona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) ReIII continua la terapia contro il cancro, mentre il figlio maggiore, erede dellabritannica, riprende le sue funzioni dopo l'operazione addominale della moglie Kate.ha partecipato a una cerimonia di investitura al Castello di Windsor e nel pomeriggio a un gala di beneficenza a Londra a favore della London Air Ambulance. Kate è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per sottoporsi a un intervento chirurgico addominale e da allora il Principe di Galles ha messo da parte tutti gli obblighi che segnavano la sua agenda per stare al fianco della moglie.sarà al centro della scena mentre suo padre e sua moglie saranno in convalescenza, il primo a tempo indeterminato mentre si sottoporrà a cure contro il cancro, e la seconda almeno fino al 31 marzo, come annunciato ...