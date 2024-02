Re Carlo in pausa E il principe William si gioca la “carta Tom Cruise”

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il sense of humour con cui ilieri sera ha parlato in pubblico alla London’s Air Ambulance Charity Gala Dinner (la cena di gala di beneficenza per sostenere la charity, da lui presieduta, delle eliambulanze, ndr) fa ben sperare. Ci piace pensare, infatti, che se la situazione a corte fosse davvero tragica l’erede al trono non avrebbe fatto alcuna battuta. Ringraziando i presenti in sala per essere intervenuti ma, soprattutto, ringraziando tutti coloro che hanno mandato un messaggio di sostegno a ree a Kate Middleton, ildi Galles ha ironizzato: «È giusto dire che le ultime settimane hanno avuto un focus piuttosto “medico”. Quindi ho pensato bene di venire a una serata dedicata ...