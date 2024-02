Re Carlo e la cura per il cancro | al suo fianco anche il dottor Dixon | l’amico omeopata che dice che si guarisce anche con fede e erboristeria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Da quando ReIII ha scoperto di avere undurante una visita in ospedale per l’ingrossamento della prostata, tanta è l’apprensione per le sue condizioni di salute nella famiglia reale, e non solo. Il sovrano avrebbe già iniziato «cure regolari» per debellare il tumore. Un percorso difficile durante il quale sarà affiancatodal suo amico, ilMichael, nominato ambre capo ufficiale medico della Casa Reale. Nomina che aveva fatto alzare qualche sopracciglio dal momento che, 71 anni, è favorevole all’omeopatia (come lo stesso, d’altronde), e negli anni ha sostenuto la possibilità di guarire attraverso lae le virtù dell’. Le «cure ...