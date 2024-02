RCI | IL PIONIERE DELLO SCAMBIO DI MULTIPROPRIETÀ | CELEBRA IL SUO 50° ANNIVERSARIO

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) - La prima azienda mondiale per lodituristiche festeggia un traguardo importante con un brand speciale e, per tutto il 2024, offerte sui viaggi verso oltre 50.000 destinazioni per i suoi associati ORLANDO, Fla., 8 febbraio 2024 /PRNewswire/RCI®, azienda leader mondiale nellodiper le vacanze, oggiil suo 50°: 50 anni dagli esordi dell'economia dellee dalla trasformazione del settore grazie al lancio della prima piattaforma didelleper le vacanze. Per festeggiare questo traguardo, l'azienda lancia il brand speciale 'RCI 50' e un hub dedicato di siti web, oltre a proporre offerte sui viaggi per tutto il corso dell'anno, con ...