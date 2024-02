Rapina a Termini | lo accoltellano e gli rubano anche i vestiti | caccia a tre uomini

Non c'è pace per la zona di Roma Termini, dove da tempo è allarme sicurezza. Non passa giorno che non vengano segnalati episodi di aggressione, rapina e violenza, tanto che i cittadini sono ormai disp ...Assalito e minacciato con un coltello è stato rapinato dei vestiti e lasciato in strada seminudo. Vittima un giovane turista inglese. L'aggressione in via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione T ...Nei giorni scorsi la polizia di Firenze, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio anche in ambito ferroviario predisposti dal Questore della ...