Ranieri Lazio squadra super | da affrontare con tanta umiltà

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Il messaggio che do è giocare con le nostre armi" CAGLIARI - Da una romana all'altra per il Cagliari, che dopo aver perso lunedì 4-0 con la Roma, sabato alle 15 ospita la. Una partita che arriva dopo una prova molto negativa, forse la peggiore stagionale dei rossoblù. "Il messaggio che do è g

Contrazione dei flussi turistici in Italia per l’imminente stagione invernale. Secondo le stime dell’istituto Demoskopika sono previsti poco più di ... (ilcorrieredellacitta)

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri in vista della gara contro la Lazio di campionato Claudio Ranieri ha ... (calcionews24)

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato in vista della sfida contro la Lazio: “In dubbio Sulemana e Hatzidiakos, hanno preso dei colpi e oggi non erano a ...Dopo la sconfitta di Bergamo, la Lazio torna in campo ancora in trasferta stavolta sul campo del Cagliari. Appuntamento sabato ore 15 alla Unipol Domus. A due giorni dal fischio d'inizio, ...Gianluca Festa, ex difensore del Cagliari e dell’Inter, ha parlato della squadra allenata da Claudio Ranieri verso la sfida contro la Lazio L’edizione odierna de La Nuova Sardegna ha intervistato a lu ...