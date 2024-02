Rania di Giordania domina la scena | cappotto da 5 152 euro al Giubileo d’Argento

(Di giovedì 8 febbraio 2024)diancora una volta ci incanta con la sua eleganza. Per i 25 anni di regno di suo marito, Abdullah II, indossa undi Dior che è la fine del mondo. Costo? 5.152. Semplicemente divino. La Regina cammina qualche passo indietro dal Re sul red carpet, ma è lei are la. E anche la nuora Rajwa, impeccabile, non può che ammirarla e prendere nota delle sue lezioni di stile.di, ildi Dior da 5.152diè famosa per i suoi look raffinati e griffatissimi. La Regina predilige il gusto e le grandi firme della moda occidentale che all’occorrenza sa adattare allo stile e alle tradizioni del suo Paese, basti pensare ...

"Betlemme di solito si anima a Natale. Non quest'anno. In terra Santa le celebrazioni sono state cancellate: niente sfilate, niente bazar, niente ... (247.libero)

Ha portato la cenerentola in semifinale di Coppa d'Asia. Per tutti è 'Qayid', il capo: un duro che mai sorride, detestato e rispettato dai giocatori perché è un vincente ...E chissà che non arrivino, in caso di superamento del turno, i complimenti di Sua Maestà Abd Allah II di Giordania, figlio del famoso Re Hussein (scomparso di cancro nel 1999 all'età di 63 anni) e ...