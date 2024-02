RAI | BOOM DI ASCOLTI PER IL DAYTIME DEDICATO AL FESTIVAL DI SANREMO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’effettocontagia anche i programmi dell’Intrattenimento Day Time, che questa settimana raccontano la kermesse, e non solo loro: ottimisu Rai 1 ieri, mercoledì 7 febbraio, per “UnoMattina”, “Storie italiane”, “È sempre Mezzogiorno!”, “La Volta Buona”, “La Vita in diretta”, “L’Eredità”, e su Rai 2 per “I Fatti Vostri” e “BellaMa’”. Su Rai1 il programma condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, “UnoMattina” ha aperto la giornata registrando uno share del 26,6% e 1milione e 292mila di telespettatori, con picchi del 30.8% e di 1milione e 407mila. A seguire, Eleonora Daniele con “Storie Italiane” ha raccolto davanti lo schermo il 27.85% di share con 1milione e 442mila telespettatori (prima parte 29.5% con 1 milione e 375mila e seconda parte con il 26.3% e 1milione e 521mila), e picchi del 32.3% e punte di ascolto di 1milione e ...