Ragazzi in preda all’ansia Uno su tre prende farmaci Scuola e vita sentimentale all’origine del malessere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) di Andrea Gianni MILANO Lae quella scolastica si collocano sui gradini più bassi, con il minor grado di soddisfazione, su una scala che vede ai primi posti famiglia e relazioni con gli amici. Il futuro provoca "ansia e paura", il mondo del lavoro è segnato dall’incertezza anche se la precarietà, divenuta strutturale, non spaventa più i giovani, rispetto alle generazioni cresciute nell’epoca della transizione dal posto fisso all’iperflessibilità. E per stare bene si fa largo uso di pastiglie: uno studente lombardo su tre (il 31,88% del campione) afferma di aver utilizzato medicinali o sostanze per combattere ansia e stress. La scarsa autostima è la causa principale del ricorso a sostanze (26,1%), seguita dai problemi familiari (21%) e dai problemi sentimentali (19,6%).fragili al centro di una ricerca del ...