Raccolta rifiuti | così non va | Marciapiedi pieni da due giorni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sono giunte ieri, da diversi cittadini, alcune segnalazioni in tema di gestione dellaa Vignola, che evidenziano due differenti problemi. La prima segnalazione riguarda la zona di via Barella e strade limitrofe, dove alcuni residenti lamentano il fatto che ci siano persone che, la sera prima del giorno in cui c’è ladifferenziata della carta, si aggirano solitamente in bicicletta per portare via carta e cartone. Non è peraltro la prima volta che accade: oramai, in questa zona, sembra infatti essere diventata una pratica piuttosto abituale. E’ successo infatti l’altro ieri verso le 22, ma analoghi episodi si sono verificati anche due settimane prima e pure un mese fa. Le persone che aprono i sacchi della carta portando via ciò che interessa loro sono diverse di volta in volta, come pure possono variare i ...