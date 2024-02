Qui terapie su misura Siamo tornati al passato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "La farmacia può aumentare la propria capacità produttiva. Ma l’azienda deve fare l’azienda". Nessuna sovrapposizione, né concorrenza. Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) e della Federazione degli Ordini dei farmacisti della Lombardia, distingue compiti e ruoli partendo da una premessa - "Nessuno in Italia e in Lombardia rimarrà senza una cura" - e da un invito: "Fidatevi dei farmacisti: una soluzione c’è sempre". L’allarme relativo alla carenza dei medicinali però risuona forte da più parti. "La nostra Federazione già due anni fa ha sollevato il problema. C’è un problema non solo italiano ma mondiale di produzione dei medicinali. Prima il Covid, poi le guerre hanno creato delle difficoltà a tutta la catena di approvvigionamento del farmaco". Quali sono i problemi? "Se ne producono meno perché mancano materie prime per ...