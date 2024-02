Qui Sinalunghese In casa rossoblù obiettivo riscatto in quel di Firenze

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo il brutto kolingo per mano della Lastrigiana laè tornata a lavoro con la voglia di riscattarsi e tornare al successo dopo tre gare di astinenza. L’impegno che attende la formazione di mister Pezzatini sulla carta non è dei più difficili, visto che l’avversario di turno è ilOvest. Ma proprio per la situazione disperata del club del capoluogo guai a sottovalutare i padroni diche sono l’unica formazione ad avere tenuto la porta inviolata contro il Siena e spesso hanno reso la vita difficile ad altri avversari blasonati. Servirà quindi unaconcentrata ed attenta ad evitare l’avvio soft che è costato il primo gol della Lastrigiana. La speranza di Pezzatini è legata anche al recupero del giocatore più talentuoso del gruppo, ovvero Bucaletti, assente nelle ...

